Эксперт рассказал, зачем лошадям нужны подковы

Ветеринар и эксперт в сфере лошадей Фернанда Камарго утверждает, что лошади (Equus caballus), одомашненные для использования человеком и специально выведенные для повышения производительности, носят обувь, потому что их ноги нежные и нуждаются в защите.

Об этом сообщает Science Alert.

Известно, что лошади на протяжении веков имели огромное значение для транспортировки людей и сельского хозяйства. Эти животные нуждаются в уходе за копытами и замене подков каждые 4-6 недель, но далеко не все знают, чем это обусловлено.

«Подковы обеспечивает защиту некоторых участков копыта лошади. Они предотвращают слишком сильное изнашивание копыт и, следовательно, их чувствительность. Подковы также помогают стопе сохранять правильную форму», – утверждает исследователь и добавляет, что люди начали использовать подковы для лошадей примерно 6 тысяч лет назад.

Внешняя часть копыта, известная как стенка, сделана из рогоподобного материала, который постоянно растет и должен быть подстрижен, как и ногти человека. Пересеченная местность, такая как песок и камни, приводит к износу внешней части копыта, вследствие чего обнажается чувствительная внутренняя часть копыта.

Это вызывает у животного боль и оно может быть не в состоянии передвигаться. Подобное не позволяло использовать лошадей на полях сражений или во время сбора урожая, поэтому для укрепления копытной стенки решили использовать подковы.

Последние сперва изготавливались из кожи или растительного материала. Интересно, что металлические подковы, прибитые к ногам лошадей, впервые использовались примерно в 500 году нашей эры и стала обычным явлением в течение следующих 500 лет.

Любопытно, что не всем лошадям они нужны, потому что на это влияет тип верховой езды, местности и того, как часто на лошади ездят. Тем, кто ездит по каменистой местности или бетону, скорее всего, понадобится подковы.

Даже лошади, на которой не ездят верхом, могут потребоваться подковы, чтобы защитить их от местности, или лечебные подковы, чтобы справиться с состоянием копыт. Однако многие лошади, которые просто бегают и находятся на нетвердой местности, могут обходиться без подков при регулярных визитах кузнеца.

По словам эксперта, дикие мустанги без использования подков могут путешествовать по пересеченной местности, потому что у них очень сильные ноги. Однако их копыта могут изнашиваться и вызывать хромоту. Если это произойдет, то животное может умереть.

«Курсор» сообщал, что названы причины, из-за которых нужно обязательно разговаривать со своей кошкой.