Эксперт рассказала, почему важно тщательно пережевывать еду и сколько раз нужно это делать

Процесс жевания играет важную роль для ЖКТ, желчного, формирования ферментов и организма в целом. Именно с жевания начинается весь пищеварительный процесс.

В момент попадания пищи в рот, выделяется слюна, содержащая много ферментов. Ключевыми являются амилаза и мальтаза, с помощью которых начинает расцепляться пища. Кроме того, как объяснила эксперт, во время жевания желудок готовится к получению пищи, и в свою очередь выделяет желчь. Параллельно выделяются ферменты поджелудочной железы, пища разбивается на маленькие составляющие и по цепочке происходят следующие процессы пищеварения.

Плохо пережеванная пища механически травмирует слизистые нашей ЖКТ, Кроме того, большие куски не перевариваются до конца и накапливаются в кишечнике, происходит плохой процесс усвоения нутриентов. Эксперт также напомнила, что ферменты, отвечающие за пищеварение углеводов производятся как раз в полости рта, поэтому важно, чтобы в желудок они попали в однородном состоянии.

Нутрициолог говорит, что для того, чтобы пища переваривалась правильно, необходимо жевать минимум 30 раз. Только тогда, когда еда превратилась в однородную массу без твердых комочков, можно ее проглатывать. Также во время еды внимание должно быть сконцентрировано только не на тарелке, а не на просмотре фильма или социальных сетях, добавила она.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.