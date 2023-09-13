Эксперты назвали 4 веские причины, почему не стоит пропускать приемы пищи

Пропускать лучше вечерний прием пищи, но никак не завтрак или обед.

В современном мире мало кто питается по правильному графику и не пропускает время от времени приемы пищи. Однако специалисты считают это крайне вредным и советуют следить за тем, чтобы хотя бы завтрак или обед были своевременными и питательными.

Об этом пишет styler.

Вред для фигуры. Нерегулярное питание так или иначе негативно скажется на вашей внешности, это лишь вопрос времени. Иногда, чтобы снизить дневную калорийность блюд, люди сознательно отказываются от завтрак. И их вес снижается, но это ловушка, говорят эксперты. У интервального голодания есть преимущества вроде потери веса и недолгого улучшения самочувствия. Но не стоит путать эту методику с пропуском завтрака время от времени. Если ты пропускаешь приемы пищи, потом можно сорваться и переесть, что не даст никакого результата.

Сброшенный вес быстро вернется. Недавнее исследование показало, что интервальное голодание и здоровая диета имеют схожие долгосрочные результаты, но у голодающих все же больше шансов "наесть" сброшенные килограммы обратно.

Усиленный аппетит.Исследования показали, что когда к голоду добавляется стресс от отсутствия еды, человек может заесть его большим количеством пищи или и вовсе начать есть все подряд.

Усталость и испорченное настроение после пропущенного обеда вам гарантированы.Причина - падение уровня глюкозы в крови. Когда мозг недополучает питание, он начинает притормаживать работу организма.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

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