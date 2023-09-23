Эксперты назвали четыре привычки, которые защитят вас от осенних болезней

Они помогут вам оставаться здоровыми и спастись от сезонных вирусов.

Смена сезона и погодных условий может стать стрессом для организма и повлечь негативные последствия. Однако соблюдение нескольких простых правил может помочь избежать простуды и укрепить ваш иммунитет.

Об этом пишет "Healthlinе".

Увеличьте потребление зеленых овощей. Осенью особенно полезными могут быть зеленые листовые овощи. Они богаты витаминами и питательными веществами, которые поддерживают здоровое питание и иммунную систему. Исследования на животных показали, что потребление зеленых овощей может усилить работу белков на клеточной поверхности, что способствует укреплению иммунитета.

Обеспечьте достаточный уровень витамина D. Часто люди не получают достаточное количество витамина D, что может привести к проблемам с костями, сердечно-сосудистым заболеваниям и ослабленной иммунной системе. Для повышения уровня витамина D рекомендуется включить в рацион продукты, такие как яичные желтки, грибы, лосось, говяжья печень и консервированный тунец.

Увеличьте физическую активность. Регулярные физические упражнения способствуют не только поддержанию физической формы, но и снижению риска заболеваний. Активный образ жизни помогает укрепить иммунную систему и повысить ее эффективность.

Обеспечьте достаточный сон. Недостаток сна может негативно сказаться на вашем здоровье и способности иммунной системы бороться с болезнями. Поэтому важно выделять достаточное время для сна и отдыха, чтобы организм имел возможность восстановиться и укрепить иммунную защиту.

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