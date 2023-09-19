Врачи назвали четыре опасных продукта, которые разрушают мышцы

Вы даже и не подозревали, что эти продукты могут быть опасными.

Множество продуктов, которые обычно присутствуют в нашем рационе, могут не только способствовать набору лишних килограммов и разрушению мышц, но и оказывать негативное воздействие на чувствительность к инсулину.

Об этом сообщает "Eat this, no that".

Замороженная пицца - в одном кусочке этого продукта содержится до 9 граммов насыщенных жиров, что почти половина дневной нормы. Избыток насыщенных жиров может привести к воспалению, которое мешает росту и восстановлению мышц. Кроме того, в пицце, особенно в соусах, содержится значительное количество добавленного сахара.

Подслащенные кофейные напитки - такие напитки, как карамельный капучино, содержат много сахара. Энергия от кофеина может помочь вам быть более активными во время тренировок, но избыток сахара будет наносить вред вашему организму.

Жареная курица - большое количество насыщенных жиров и калорий присутствует в жареной курице и других жареных продуктах. Поэтому они не являются лучшим выбором для тех, кто хочет похудеть и укрепить мышцы. При избыточном потреблении калорий и жирной пищи происходит накопление жировой массы.

Газированные напитки - последние исследования показывают, что подслащенные газированные напитки являются основным источником добавленного сахара в рационе. Излишнее потребление сахара, особенно в сладких напитках, может привести к увеличению веса и снижению чувствительности к инсулину, что может привести к развитию резистентности к этому гормону.

Напомним, ученые выяснили, какие продукты существенно снижают риск развития рака.