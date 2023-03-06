Эксперты назвали лучшие способы взбодриться, поборов сонливость: это пригодится каждому

Тяжелое пробуждение отнимает много сил и зачастую портит настроение, а в результате — мы потом еще долго чувствует себя раздраженными и сонными.

Эксперты говорят, что от того, как человек просыпается, зависит его рабочий настрой на целый день. Но есть приятные способы быстро проснуться и зарядиться бодростью.

Пейте воду, ведь обезвоживание часто является причиной тяжелых пробуждений. Стакан теплой воды помогает взбодриться и «запустить» работу внутренних органов. По желанию можно добавить дольку лимона, эфирное масло и другие ингредиенты.

Придерживайтесь распорядка дня — застилайте постель, принимайте душ, готовьте завтрак в одно и то же время. Организм быстро привыкает к режиму, соблюдение тайминга позволяет ему быстро проснутся.

Физическая активность — рекомендуется при пробуждении не подниматься с постели резко, а наоборот, минут 5-10 посвятить потягиванием. Это поможет быстрее прийти в себя. Также можно сделать утреннюю гимнастику, всего 15 минут, и вы чувствуете себя прекрасно!

Правильный завтрак поможет организму восполнить нехватку энергии. Белки и углеводы, а также фрукты и овощи станут лучшими помощниками в борьбе с сонливостью. Каша, омлет, тост с лососем и свежим салатом, вариантов завтраков очень много. Вы без проблем составите для себя утренний рацион по вкусу и по бюджету.

Мята стимулирует мозговую активность, бодрит и освежает. Эфирные масла, которые в ней содержатся, помогут вам избавится от чувства усталости. Если нет свежей перечной мяты, используйте эфирное масло — пару капель в чай никому не навредят.

Массаж головы, пожалуй самый приятный вариант пробуждения. Это может быть массажная расческа, ролик для массажа или ваши собственные руки. Главная цель массаж — мгновенно улучшить приток крови к коже головы.

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