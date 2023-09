Эксперты назвали лучший завтрак, который стимулирует работу мозга

Многие люди, которые пропускают завтрак, чувствуют, что не могут быстро собраться с мыслями.

Об этом пишет Eat This, not That!

Эксперты говорят, что обеспечить мозг питательными веществами и поднять уровень сахара в крови. Лучший завтрак для максимальной когнитивной работоспособности должен включать белок, полезные жиры и клетчатку. Например, можно начать свой день с традиционно омлета с овощами, или же выбрать пудинг из семян чиа (или льна) с ягодами. Такая комбинация продуктов стимулирует работу мозга и чувство сытости в течение нескольких часов.