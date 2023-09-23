Эксперты назвали лучший завтрак, который стимулирует работу мозга

Многие люди, которые пропускают завтрак, чувствуют, что не могут быстро собраться с мыслями.

Чтобы день был добрым и продуктивным, важно начинать его с правильного завтрака, говорят врач. Особенно если впереди у вас - сложная работа или учеба.

Эксперты говорят, что обеспечить мозг питательными веществами и поднять уровень сахара в крови. Лучший завтрак для максимальной когнитивной работоспособности должен включать белок, полезные жиры и клетчатку. Например, можно начать свой день с традиционно омлета с овощами, или же выбрать пудинг из семян чиа (или льна) с ягодами. Такая комбинация продуктов стимулирует работу мозга и чувство сытости в течение нескольких часов.

Также семена чиа, так же как и семена льна, богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, железом и кальцием. При сочетании с балками этот продукт лучше усваивается и несет еще больше пользы.

Специалисты советуют пить утром по меньшей мере один стакан воды натощак, чтобы снабдить необходимой влагой все органы и, прежде всего, мозг. Такая привычка также улучшит общее здоровье и ускорить вывод токсинов. А вот кофе и чай желательно употреблять через час-полтора после основного приема пищи.

"Курсор" писал ранее, что эксперты из Департамента эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета выяснили, что употребление яиц на завтрак благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.