Эксперты назвали продукты и напитки для лучшего сна

Специалисты поделились действенными способами для улучшения сна.

От хорошего сна зависит настроения, уровень энергии и общее самочувствия. Большинству взрослых рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Также эксперты по сну из Sleepseeker поделились своими мыслями о том, какую еду и напитки следует включить в свой рацион, чтобы улучшить качество сна.

Об этом пишет Chronicle Live.

К примеру, такие продукты, как индейка, в умеренных количествах могут помочь улучшить качество сна и уменьшить беспокойство. Индейка содержит триптофан, аминокислоту, которая повышает уровень мелатонина в организме и помогает заснуть.

Кроме того, поможет включение в свой рацион рыбы, такой как лосось или тунец, поскольку это простой способ увеличить потребление витамина D. Добавление небольшого количества меда в полдник или ужин также может улучшить качество сна. Вместе с тем эксперты по сну рекомендуют есть орехи, такие как грецкие орехи и фисташки.

Из напитков рекомендуется ромашковый чай, который тоже может помочь улучшить качество сна. Ромашковый чай помогает снизить тревогу, что, в свою очередь, может привести к более спокойному сну.

Ранее "Курсор" писал о том, что ученые объяснили, чем полезен дневной сон. По словам доктора Макекау, дневной сон помогает компенсировать недостаток ночного отдыха и может быть полезным для общего здоровья. Однако важно придерживаться коротких дремот, не превышающих 30 минут, чтобы избежать глубокого сна и чувства усталости после пробуждения.