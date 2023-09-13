Ученые объяснили, чем полезен дневной сон

Убедитесь, что вы отдыхаете достаточно и знаете все преимущества дремоты.

По словам доктора Макекау, дневной сон помогает компенсировать недостаток ночного отдыха и может быть полезным для общего здоровья. Однако важно придерживаться коротких дремот, не превышающих 30 минут, чтобы избежать глубокого сна и чувства усталости после пробуждения.

Об этом пишет "Everyday Health".

Доктор Хан также подчеркивает восстановительные преимущества дремы и ее положительное влияние на способность засыпать в ночное время.

Некоторые эксперты считают, что оптимальная продолжительность дремы составляет не более 20 минут, чтобы получить максимальную пользу и не нарушить дневной распорядок.

Старший доктор Хан объясняет, что пробуждение после сна продолжительностью более 30 минут может быть трудным, и человек может чувствовать сонливость вместо ощущения бодрости, которое следует после более легких стадий сна.

Оказывается, дневной сон может снизить усталость, улучшить работоспособность и настроение. Кроме того, дремота может положительно влиять на память и реакцию, что является неожиданным эффектом от этого простого способа расслабиться днем.

До этого нутрициолог назвала продукты, которые улучшают сон.