Эксперты назвали продукты, которые полезно есть натощак

Такие продукты не способствуют повышению кислотности желудка и хорошо воспринимаются организмом.

Диетологи советуют осторожно относиться к тому, что вы едите на голодный желудок. Ведь некоторая пища может не только спровоцировать изжогу или тяжесть в желудке, но и нарушить работу органов ЖКТ. Эксперты назвали продукты, с которых полезно начинать свой день, и которые пойдут вашему организму только на пользу.

Об этом пишет styler.

Гречневая каша считается одной из самых полезных. Это настоящий кладезь витаминов и минералов, который надолго зарядит вас энергией и при этом улучшить работу внутренних органов. Она легко усваивается организмом и обладает свойствами успокаивать нервную систему и мягко стимулировать работу пищеварительной системы.

Овсянка - один из полезнейших продуктов на голодный желудок. Овсяная крупа отличается высоким содержанием протеинов, которые регенерируют ткани и клетки. Она каша действует на желудок как лекарство: обволакивает слизистую и защищает ее от действия кислот. Кроме того, овес обладает противораковым действием.

Яйца также полезно употреблять на голодный желудок. Этот продукт хорошо усваивается организмом, а также доказано, что люди, которые завтракают яйцами, съедают меньше калорий в течение дня.

Орехи мало кто ест на завтрак, а зря. Ведь они надолго дают сытость и отличаются сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, что настраивает организм на продуктивный день. Орехи также содержат полезные жирные кислоты, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и работы мозга. Кроме того, они нормализуют кислотность желудочного сока.

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