Эксперты назвали продукты, которые теряют пользу при хранении в холодильнике

Многие считают, что лучший способ сохранить свежесть продуктов — положить их в холодильник. Но, оказывается, ряд продуктов при таком хранении теряет не только вкусовые качества, но и пользу и даже могут стать опасными для здоровья.

Эксперты составили список продуктов, которые стоит немедленно убрать из холодильника.

Об этом пишет healthline.

Мед не рекомендуется хранить в холодильнике. Этот продукт не портится под воздействием комнатной температуры, а вот в холодильнике он быстрее «засахарится» и станет твердым. Кроме того, хранение меда в холоде приводит к ухудшению его целебных свойств и вкусовых качеств.

Помидоры переносят холод плохо и быстро теряют свою структуру. Воздействие низкой температуры приводит к расщеплению органических кислот, присутствующих в этом овоще. Это делает вкус помидоров менее насыщенным. Помимо всего прочего, пребывание в холодильнике может стать причиной порчи кожицы.

Сырой картофель в холодильнике быстро начнет гнить из-за циркуляции воздуха. Кроме того, холод негативно отразится на вкусовых качествах корнеплода. В таких условиях крахмал может быстро расщепиться до состояния глюкозы.

Лук в холодильнике становится «резиновым» и быстро плесневеет. В то же время очищенный лук можно хранить только в холодильнике. Это предотвратит его быструю порчу и размножение бактерий.

Орехи содержит большое количество активных веществ, в том числе жирных кислот. Воздействие холода может стать причиной уменьшения их количества в продукте. Кроме того, длительное пребывание в холодной и влажной среде может стать причиной появления плесени, тогда употребление орехов небезопасно для здоровья .

Хлеб теряет свой вкус. Кроме того, хранение в холодильнике приводит к быстрому пересыханию буханки. Влажность и прохлада внутри холодильника является идеальной средой для некоторых видов плесени.

Яблоки теряют часть ценных веществ при хранении в холодильнике. Пониженные температуры способствуют расщеплению биологически активных соединений, присутствующих в этом плоде.

Тропические фрукты не переносят холода. Они быстро меняют структуру мякоти и теряют вкус. Кроме того, хранение в таких условиях может спровоцировать гниение внутри плода.

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