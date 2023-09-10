Эксперты назвали самые вредные перекусы, из-за которых вам не удается похудеть

Перекусы между основными приемами пищи не только не дают разыграться голоду, но и помогают поддерживать нормальный метаболизм и уровень сахара в кр...

Чтобы чувствовать себя бодро и сыто и не переедать в основные приемы пищи, многие эксперты рекомендуют устраивать легкие перекусы между основными приемами пищи. При этом важно понимать, что такие перекусы подразумевают употребление легких и полезных продуктов, а не полноценную трапезу.

Об этом рассказали эксперты на странице о здоровом питании и тренировках Fizra hub в Instagram.

При этом специалисты говорят, что перекусы могут даже навредить процессу похудения, если прибегать к ним часто и выбирать калорийные продукты. Эксперты советуют есть только, если в действительно чувствуете голод, в ином случае - лучше дождаться обеда или ужина.

Легкий прием пищи и интервал между основными приемами должен быть минимум 3 ч, чтобы инсулин мог вернуться за это время в норму, говорят эксперты. Идеальные перекусы не должны давать резкого скачка инсулина. Они должны содержать жиры и сложные углеводы. Идеально подойдут горсточка орехов или сухофруктов, несладкие фрукты (киви, зеленые яблоки, грейпфрут, манго, то есть плоды с низким гликемическим индексом), овощные салаты или просто овощи, хумус.

При этом эксперты назвали три самый вредных варианта перекусов, которые, тем не менее, очень распространены. На первом месте оказались блюда из фаст-фуда. Для перекуса они категорически не годятся, ведь часто содержат калорий больше, чем ваш обед. К тому же, в таких продуктах есть много соли, трансжиров и пищевых добавок. Вместо такой пищи лучше сделайте бутерброд из цельнозернового хлеба и хлебца, овощей, а также нежирного сыра или запеченного мяса.