Эксперты назвали семь привычек, которые уменьшают риск инсульта

Снизить высокий генетический риск инсульта на 43% может правильный образ жизни. Ученые назвали самые важные привычки, которые стоит себе привить.

Исследователи из Техасского университета в Хьюстоне назвали семь привычек, которые уменьшают риск развития инсульта. Среди них — правильное питание и регулярные физические тренировки, которые могут даже компенсировать любой генетический риск.

Об этом пишет Daily Mail.

Не менее важны отказ от курения и снижение веса. Остальные три — поддержание нормального артериального давления, контроль уровня холестерина и снижение уровня сахара в крови. Привычки, озвученные Американской кардиологической ассоциацией, получили название Семь простых правил жизни.

Эксперты изучали данные 11 500 взрослых людей среднего возраста в США в течение почти 30 лет, наблюдая, как их образ жизни влияет на риск инсульта.

Всем участникам была дана «оценка полигенного риска инсульта» — на основе анализов крови, которые выявили контрольные мутации, связанные со смертельными событиями. Это оценивало вероятность того, что они перенесут инсульт в течение жизни, основываясь исключительно на их ДНК.

Участники с наибольшим генетическим риском и худшим здоровьем сердца имели самый высокий риск инсульта в течение жизни — около 25%. Но для тех, кто практиковал Семь простых правил жизни, этот показатель упал на 30-43%, как показывает анализ. Соблюдение практик также увеличило почти шесть лет жизни без инсульта.

В целом, в самой здоровой группе было меньше всего случаев инсульта (6%), в то время как больше всего было у тех, кто меньше всего следовал правильным привычкам (57%).

Ведущий автор исследования, профессор Мириам Форнейдж говорит, что исследование подтвердило, что изменение факторов риска образа жизни может компенсировать генетический риск инсульта. Это должно побудить людей следовать простым здоровым привычкам, чтобы снизить риск болезней и прожить более долгую и здоровую жизнь.

Ранее Курсор писал, что врач рассказала, почему перед сном полезно съедать ложку меда.