Эксперты назвали шесть ежедневных привычек, которые крадут вашу молодость

Наш образ жизни и повседневные привычки отражаются на внешности. О том, что, например, курение и злоупотребление «солнечными ваннами» ускоряют процесс старения, знают все. Но есть и другие привычки, на первый взгляд, безвредные, которые укорачивают молодость.

Нехватка клетчатки негативно сказывается на внешнем виде. Клетчатка является важным питательным веществом, когда речь заходит о замедлении процесса старения. Кроме того, ее потребление понижает риски заболеваний, связанных с возрастом. Ученые утверждают, что недостаточное количество клетчатки может ускорить процесс старения. Фрукты и овощи являются отличным источником клетчатки.

Мало воды в рационе приводит к быстрому старению клеток. Каждый, кто отказывается от базовых стаканов воды, может ускорить старение. Диетолог Минди Хаар говорит, что гидратация важна в течение всей жизни, поскольку вода обеспечивает среду для метаболических реакций, а также она является строительным материалом для частей тела, включая кожу. Недавнее исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что хроническое обезвоживание является главным фактором ускорения старения и может даже сократить продолжительность жизни из-за хронических заболеваний или преждевременной смерти.

Употребление сладкой газировки ежедневно может привести к разным долгосрочным проблемам и главным виновником в этом является сахар. Помимо увеличения веса, сахар стимулирует выработку плохого холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, это способствует преждевременному старению и может привести к аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка и ревматоидный артрит.

Согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, постоянное употребление газировки и других сладких напитков связано с большим риском ишемической болезни сердца и диабета 2 типа. Такие напитки ускоряют процесс старения клеток, сообщает American Journal of Public Health.

Употребление сока с сахаром может привести к лишнему весу и даже болезням. Согласно исследованию, представленному Американской ассоциацией по исследованию рака, те, кто употреблял два или более сладких напитка в день, имели более высокий риск преждевременного старения, чем те, кто пил один сок в неделю.

Употребление искусственно подслащенных напитков может уберечь вашу фигуру, но не здоровье. Если вы примете решение заменить газировку или сок диетическими напитками, подслащенными сахарозаменителями, то они тоже поспособствуют старению, говорят врачи. Кроме того, сахарозаменители могут отрицательно повлиять на микробиом в кишечнике — это бактерии, которые помогают пищеварению и иммунной системе. Они также связаны со здоровьем кожи.

Чрезмерное употребление алкоголя связано с определенными видами рака и повреждением печени, а у женщин может обострить остеопороз, диабет и высокое кровяное давление. Алкоголь также может влиять на усвоение лекарств, особенно у пожилых людей, которые ежедневно принимают препараты.