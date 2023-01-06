Эксперты опровергли популярные мифы о кошках, в которые до сих пор верят владельцы

Даже заядлые кошатники часто не понимают, что нужно их питомцам для длинной и здоровой жизни.

Специалисты опровергли несколько мифов о кошках, в которые свято верят многие владельцы!

Об этом пишет Вести-UA.net.

Кошки всегда безболезненно приземляются на лапы. У кошек есть встроенный рефлекс, который позволяет им переворачиваться в воздухе, если они упали спиной вниз. Но рефлекс срабатывает не всегда. При падении со слишком малой высоты, к примеру, из рук ребенка, кошка может попросту не успеть перевернуться, а при падении с очень большой высоты, может сыграть роль эффект шока и рефлекс не сработает, говорят эксперты. К тому же, когда кошка падает с большой высоты, как бы она не гасила скорость падения с помощью планирования, сила удара будет такой, что очень высока вероятность получения травм. Потому следите за своим питомцем и закрывайте окна.

Если кошка не гуляет на улице, то она не может заболеть. Увы, многие кошки, не выходящие из дома, подхватывали инфекцию. Дело в том, что сами хозяева могут принести вирусы или болезнетворные бактерии с улицы на обуви или одежде. Особенному риску подвергаются кошки, живущие вместе с собаками, ведь собаки любят покопаться на улице я ямах, они же могут принести опасные бактерии на шерсти. Помните: только прививки смогут помочь предотвратить заражение или укрепить иммунитет кошки перед вирусами и помочь перенести болезнь в легкой форме. Поэтому, если даже ваша кошка никогда в жизни не выходила из дома, прививайте ее комплексной прививкой!

Кошки лечат себя сами, зализывая раны или поедая нужную травку. Так считали еще до того, как появилось ветеринарное обслуживание. На самом деле коты действительно могут помочь себе в легких случаях, но далеко не всегда.

Кстати, траву кошки жуют, чтобы избавиться от комков шерсти в желудке. Они не отличают сорта травы, и не «лечатся» ею, говорят врачи. А вылизывать раны – это инстинкт кошки. Действительно, в природе, кошка только так может более или менее очистить раневую поверхность. Но часто такое вылизывание наносит только больший вред. Например, кошка может разлизать небольшую рану до больших размеров. К тому же, у кошки на языке живут бактерии, которые могут попасть в рану и вызвать заражение.

Кошка привязывается не к человеку, а к дому. На самом деле, кошки привязываются и к местности, и к людям. В большинстве случаев животные преданы хозяину, хоть могут и сильно переживать от смены жительства. Проведены эксперименты, когда кошек сажали в незнакомую комнату, сначала одних, а потом вместе с хозяином. Во втором случае большинство кошек чувствовали себя намного комфортнее.

Кошки и собаки – извечные враги. На самом деле, при должном воспитании, собаки и кошки прекрасно уживаются вместе. Часто, они уживаются даже лучше, чем две кошки в одном доме. Все дело в том, что у кошек внутривидовая агрессия выражена сильнее, чем межвидовая. Не агрессивная собака для кошки не является конкурентом за ресурсы. Потому кот готов дружить с собакой.

Также «Курсор» сообщал, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.