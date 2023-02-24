Эксперты предупредили: какие безалкогольные напитки увеличивают риск сердечных болезней

Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят жизни 17 млн людей в мире, утверждают специалисты из Всемирной организации здравоохранения. При этом зачастую их развитие можно предотвратить правильным образом жизни и отказом от ряда продуктов и напитков. Нередко причиной сердечных заболеваний могут стать некоторые безалкогольные напитки.

Врачи предупреждают, что многие популярные безалкогольные напитки могут повысить риск развития сердечных заболеваний. Медики отмечают, что угрозу могут представлять лимонад, кола или любой другой сладкий газированный напиток.

Эксперты отмечают, что главный ингредиент этих напитков — сахар. И именно он несет самую большую угрозу здоровью сердечно-сосудистой системы.

Доктор наук Джеймс Морен объясняет, что дополнительные калории, которых в сахаре очень много, могут привести к увеличению веса, а также к проблемам со здоровьем, таким как сердечные заболевания и диабет 2 типа. По его словам, регулярное употребление слишком большого количества сахара связано с повышением уровня ожирения, высоким уровнем сахара в крови, высоким артериальным давлением и воспалением организма.

Кроме того, это может привести к состоянию, которое называется атеросклерозом, объясняет врач. При этой болезни холестерин закупоривает артерии и препятствует нормальной циркуляции крови. Все эти процессы закладывают основу для болезней сердца и других сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечные приступы.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.