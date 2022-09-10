Эксперты рассказали, благодаря чему можно понравиться собеседнику

Ученые назвали некоторые ошибки, которые люди допускают при общении друг с другом.

Они привлекли более сотни людей к новому исследованию, которое должно было выяснить, сколько времени человеку следует говорить, чтобы понравиться собеседнику, а также ответить на другие вопросы.

Об этом сообщает Science Alert.

Ученые предложили участникам эксперимента сперва беседовать з незнакомыми людьми от 30 до 70% разговора. Оказалось, что в среднем болтливые люди больше располагают к себе окружающих, чем те, кто предпочитает молчать.

Помимо этого, испытуемые рассказали об «идеальной» формуле диалога. Преимущественно они ответили, что приемлемо говорить не более 45% от разговора. Оказалось, что эта формула не является самой эффективной.

Существует мнение, что нужно меньше навязываться при знакомстве и больше давать выговориться собеседнику. Однако, результаты исследования показывают, что человек, который беседует более 50% разговора, привлекает своего собеседника больше, чем молчащий.

Также во время экспериментов участников поделили на пары и определили для них роли. На протяжении 12 минут один из них разговаривал, а второй – слушал. Оказалось, что «болтун» нравится «молчуну» намного больше, чем наоборот. Возможно, это связано с тем, что второй больше узнает о собеседнике, чувствует схожесть с ним и, таким образом, испытывает симпатию.

Тем не менее эксперты обращают внимание на то, что занимать собственными репликами 90% разговора – неэффективная стратегия. Ученые полагают, что благодаря этому исследованию люди смогут лучше понять, как продуктивнее вести себя в разговорах с незнакомыми людьми.

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