Ученые определили, как мозг переводит угрозы в страх — исследование

Это исследование впервые продемонстрировало, что угрожающие сенсорные сигналы могут передаваться в разные части мозга по одному пути.

Исследователи определили молекулярный путь, по которому информация от сигналов, таких как угрожающие образы, звуки и запахи, запускает реакцию страха.

Согласно новому рецензируемому исследованию, опубликованному в научном журнале Cell Reports, молекула под названием CGRP позволяет нейронам из двух разных областей мозга объединять угрожающие стимулы в один сигнал, обозначать его как отрицательный сигнал и отправлять информацию миндалевидное тело, где оно переводится в страх.

Предыдущие исследования показали, что различные проводящие пути мозга независимо передают сенсорные сигналы угрозы в несколько областей мозга и что миндалевидное тело получает большие объемы информации от частей мозга, где нейропептид CGRP (пептид, связанный с геном кальцитонина), который связан с отвращением, в изобилии

Однако недавнее исследование впервые продемонстрировало, что эти сигналы могут передаваться по одному пути.

В ходе исследования исследователи использовали визуализацию одиночных клеток кальция для записи активности нейронов CGRP и давали мышам сигналы угрозы, чтобы определить, какое чувство задействовано в каком наборе нейронов.

Исследователи нашли пути прохождения сигналов с помощью флуоресцентных белков и определили уровни памяти и страха у мышей, проведя поведенческие тесты.

Исследователи обнаружили доказательства того, что две разные группы нейронов CGRP, одна из которых была расположена в таламусе, а другая в стволе мозга, проецировались на отдельные части миндалевидного тела как две независимые цепи, обе из которых сообщались с сетями в мозге для передачи угрожающих сигналов. раздражители.

Исследователи также обнаружили, что эти цепи необходимы для процесса формирования неприятных воспоминаний.

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