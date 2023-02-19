Эксперты рассказали, чем заменить красное мясо после 40 лет, чтобы прожить дольше

Ваше тело нуждается в достаточном количестве белка для выполнения целого ряда функций, от пищеварения до наращивания и восстановления мышц. Однако некоторые виды белка полезнее для вас, чем другие. На самом деле, эксперты предупреждают, что употребление слишком большого количества красного мяса может со временем нанести серьезный ущерб вашему организму и даже привести к таким осложнениям, как сердечные заболевания. Принятие здоровых решений, таких как отказ от красного мяса, становится особенно важным по мере того, как вы стареете, поэтому вы должны быть особенно осторожны в отношении того, что вы едите, если вам больше 40 лет.

Чтобы узнать о лучших постных и питательных белках, SheFinds поговорили с Тристой Бест, диетологом из Balance One Supplements. Она сказала, что домашняя птица, такая как индейка и курица, — это всегда отличный вариант.

Домашняя птица

Если вы ищете отличный вариант с высоким содержанием белка, который не сопряжен со всеми рисками для здоровья и содержанием жира в красном мясе, Бест говорит, что домашняя птица, такая как курица и индейка, — это отличный выбор. «Птица, в том числе курица и индейка, являются отличными источниками белка», — говорит она, указывая на то, что «они уникальны тем, что их можно приготовить самыми разными способами, чтобы сохранить низкое содержание жира. Сюда входят приготовление на гриле и запекание».

Вред красного мяса

По словам Бест, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение являются двумя главными проблемами, связанными с красным мясом. «Болезни сердца и ожирение являются основными заболеваниями, связанными с диетой с высоким содержанием красного мяса, — говорит она. — Это связано с высоким содержанием насыщенных жиров в мясе, что приводит к увеличению уровня холестерина и закупорке артерий вместе с триглицеридами».

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