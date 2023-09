Эксперты рассказали четыре секрета, которые помогут быстро уменьшить талию без диет

Чтобы похудеть в проблемных зонах, следует придерживаться нескольких простых правил.

Тонкая талия и подтянутый живот - мечта каждой женщины, но именно эта зона зачастую никак не "хочет" худеть даже во время жестких диет. Эксперты рассказали, как это исправить и обрести стройную фигуру без мучений.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Первый и самый важный совет - поднимите свой NEAT. Под этим названием эксперты подразумевают термогенез активности без упражнений. По факту это все калории, которые вы сжигаете в течение дня занимаясь повседневными делами - работая за компьютером, убирая в доме, гуляя по парку. Увеличение NEAT способствует здоровому контролю веса и помогает предотвратить ожирение. Простые способы увеличить этот показатель - чаще ходить пешком, не пользоваться лифтом, прогуливаться по вечерам, пританцовывать во время приготовления пищи и так далее.

Силовые тренировки - лучший способ сбросить вес быстро. Мышцы сжигают больше калорий, чем жир, даже когда ваше тело отдыхает. Кроме того, силовые упражнения на корпус помогут вас сформировать красивую область талии.

Ешьте больше овощей. В них много витаминов, микроэлементов и клетчатки, а потому они помогают вам чувствовать сытость, регулируют уровень сахара в крови и сдерживают тягу к сладкому. Кроме того, овощи помогают ускорить метаболизм и улучшит пищеварение, что также позитивно скажется на фигуре.

Ограничьте употребление алкоголя. Он повышает аппетит и нарушает метаболизм.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

Еще мы писали, что инструктор по фитнесу Джо Джонсон пролил свет на потенциал белого картофеля в процессе похудения. Оказывается, что этот универсальный корнеплод может стать «секретным оружием» в вашем путешествии по избавлению от лишнего веса.