Эксперты рассказали, как избавиться от привычки к сладкому кофе и чаю

Есть эффективный способ, который поможет избавиться от тяги к сладкому.

По словам специалистов, слишком много сахара в кофе или чае может стать проблемой, поскольку вы можете не осознавать, сколько сахара вы потребляете. Кристен Карли, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, рассказала, как справиться с этой привычкой.

Об этом пишет betternutrition.

В первую очередь важно знать, сколько сахара вы привыкли добавлять в утреннюю чашку чая или полдник кофе. Это нужно для того, чтобы понять, где вы находитесь, чтобы вы могли двигаться дальше и праздновать свои победы на этом пути. И тогда начинайте менять подход.

«Может быть, в первую неделю вы пьете кофе только со сладкими сливками и исключаете другие формы сахара», — предлагает Карли. «Затем, через несколько недель, попробуйте уменьшить количество используемых вами сладких сливок».

Главная задача, по ее словам, состоит в том, чтобы просто сократить количество потребляемого сахара настолько, насколько сможете. Любое снижение потребления сахара — это победа, так что поставьте себе за это виртуальную пятерку. Она отметила, что нужно всегда продолжать искать способы еще больше сократить количество — например, вы можете попробовать более светлую или темную обжарку, если пьете кофе или чай с разными вкусами.

Ранее "Курсор" писал о том, что врачи назвали три продукта, которыми можно заменить сахар и сладости. В последнее время все больше людей стремятся сократить потребление сахара, однако не все продукты могут удовлетворить их желание.