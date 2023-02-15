Эксперты рассказали, почему нельзя спать меньше пяти часов: целый список болезней

Из-за отсутствия крепкого и длительного сна могут развиться такие болезни, как сахарный диабет, деменция или психические расстройства. Ученые нашли связь между сном и этими болезнями.

Об этом информирует CNN.

Исследование группы ученых длилось 25 лет, в нем приняли участие 8 тысяч госслужащих Великобритании, в 50 лет не имевших хронических заболеваний. Каждые 4 – 5 лет люди сообщали ученым, сколько в среднем часов в сутки они спали. Выяснилось, что участники эксперимента, проводившие в постели менее 5 часов, имели на 30% более высокий риск развития хронических заболеваний, чем те, кто спал более 7 часов. С возрастом риск заболеваемости рос: в 60 лет – на 32%, а в 70 – на 40%.

Чаще люди, которые хронически не досыпали, имели такие заболевания: сахарный диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, заболевания печени, депрессия, деменция, психические расстройства, артрит и т.д. Правда, исследование не объясняет, что именно становилось причинами развития этих недугов.

Профессор медицинских наук в университете Алабамы Адам Ноулден заявляет, что если организм не производит достаточно гормонов из-за недостатка сна, то это может привести к хроническим проблемам со здоровьем. При проблемах со сном специалист рекомендует соблюдать постоянный график засыпания, выключать свет, вечером не употреблять кофеин или алкоголь, а также не переедать.

Что касается здоровья, Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.

Кроме того, эксперты рассказали о простом способе лечения диабета. Группа американских, австралийских, бразильских, ирландских и британских экспертов предложила простую, но эффективную идею лечения диабета.