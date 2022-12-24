Эксперты составили рейтинг самых популярных в 2022 году электромобилей

Пользователи отдают предпочтение суперкару Tesla Roadster, который набрал почти восемь миллионов запросов.

Популярность электромобилей продолжает расти. Они считаются самым быстро развивающимся сектором рынка автомобилей.

Об этом сообщает LeaseFetcher.

Ежегодно рейтинг меняется, поскольку добавляются десятки новых электрических моделей. Многие фирмы запускают это направление, делая на него большие ставки.

Однако самым популярным электромобилем остаются электрокары Tesla. Еще до старта продаж покупатели ждут их с нетерпением.

Исследователи составили рейтинг самых популярных моделей на основании поисковых запросов в Google в 172 странах мира. Больше всего пользователей отдают предпочтение суперкару Tesla Roadster – он собрал почти 7 миллионов запросов в Google.

Рейтинг ТОП-10 выглядит следующим образом:

Tesla Roadster (7 млн запросов),

Tesla Cybertruck (6,6 млн запросов),

Volkswagen ID Buzz (4,4 млн запросов),

электрокар Apple,

GMC Hummer EV,

Cadillac Lyriq (2,1 млн),

Polestar 3 (2,09 млн),

Mercedes-Benz EQE (1,42 млн),

Hyundai Ioniq 6 – (900 тысяч).

Ранее Курсор писал, что израильские системы, заряжающие электромобили за 15 минут, появятся в Европе и США. Израильская компания, разработавшая систему быстрой зарядки электромобилей (EV) на основе технологии кинетического маховика, заключила первые коммерческие сделки в Европе, США и Израиле.

Также названы самые опасные ошибки водителей за рулем современных авто. Большинство водителей, используя технологии помощи при управлении, полагаются на них слишком сильно.