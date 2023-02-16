Эксперты ВОЗ составили список продуктов, необходимых для профилактики рака

Онкология — одна из самых актуальных проблем медицины: за последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33%, в то же время каждый день от рака на всех планете умирает более 25 тысяч человек.

Эксперты ВОЗ рекомендуют включать в свой рацион как можно больше полезной растительной пищи. Это снизит риски возникновения рака.

Прекрасной профилактикой рака являются крестоцветные. Брокколи, цветная капуста, кочанная капуста, брюссельская капуста, бок-чой, кресс-салат и другие овощи содержат индолы, которые стимулируют выработку мощного антиоксиданта — фермента глутатионпероксидазы. По мнению ученых, соединение деактивирует избыточные эстрогены, которые могут служить причиной опухолей.

Продукты из сои. Тофу, темпех, мисо, соевый соус и прочие блюда препятствуют размножению злокачественных клеток. Они содержат изофлавоны и фитоэстрогены, обладающие противоопухолевым эффектом. Также эти продукты снижают последствия от облучения и химиотерапии.

Куркума обладает неплохими антираковыми свойствами, особенно это касается области кишечника и мочевого пузыря. Порошок из клубней растения из семейства имбирных способен уменьшить выработку организмом энзимов, количество которых повышается у пациентов с некоторыми видами воспалительных заболеваний и рака.

Чай. Как зеленый, так и черный содержит антиоксиданты полифенолы (катехины), предотвращающие деление злокачественных клеток. Более эффективен в данном плане зеленый чай, а вот травяные чаи оказались здесь бесполезны.

Лук и чеснок. Второй продукт известен своей способностью связывать токсины и удалять их из организма. Также он активирует белые кровяные клетки, поглощающие и разрушающие раковые элементы. Лук оказывает на организм такое же влияние, только в меньшей степени. Стоит заметить, что они служат источником серы, необходимой печени для вывода токсинов.

Бурые водоросли. Содержащийся в них йод необходим для щитовидной железы, которая регулирует метаболизм сахара в крови. Примерно с 25 лет щитовидка постепенно уменьшается в размере, поэтому многие могут обнаружить проблему с выработкой гормонов. Изменение метаболизма сахара в крови может привести благоприятным условиям для возникновения рака.

Цитрусы и ягоды. Продукты богаты биофлавоноидами, связанными с антиоксидантной активностью витамина С. Малина, клубника и гранат содержат эллаговую кислоту — мощный антиоксидант, препятствующий повреждению генов и замедляющий рост злокачественных клеток.

Томаты. Все больше исследований подтверждает весомую роль помидоров, обладающих противоопухолевыми свойствами. Овощи содержат ликопен — мощный антиоксидант.

Японские и китайские грибы. Популярные в последнее время грибы маитаке, шиитаке и реи-си обладают сильными иммуностимуляторами — бета-глюканами. Примечательно, что в других, привычных нам споровых, их нет.

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