Эксперты выяснили, почему женщины симулируют оргазм

Проблема может быть обусловлено не только плохим сексом.

Венгерские ученые провели детальное исследование при участии 360 женщин, чтобы выяснить, почему представительницы женского пола склонны симулировать оргазм.

Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках исследований участницы, средний возраст которых составил 33 года, анонимно отвечали на вопросы о половой жизни. Каждая из них имела сексуальные отношения, хотя бы один раз в жизни мастурбировала и симулировала оргазм во время секса.

Анализ показал, что женщина, которой сложнее достичь максимального удовольствия, чаще является неуверенной в себе. Ученые считают, что имитирование оргазма, эмоциональное состояние женщины и наличие постоянных отношений тесным образом переплетены между собой.

Это связано с тем, что женщина более заинтересована в удовлетворении своих потребностей, когда имеет случайные связи с другими мужчинами. С последними она с меньшей долей вероятности станет симулировать оргазм. Иная ситуация с постоянными партнерами, потому что женщин больше заботят чувства такого мужчины и, чтобы его не расстроить, они могут симулировать.

В соответствии с результатами исследования, есть два главных фактора имитации оргазма – низкая самооценка и забота о партнере. Однако, основная причина – именно неуверенность в себе. Женщина, чувствующая себя незащищенной, с большей долей вероятности начнет имитировать удовольствие от процесса.

В анонимном опроснике многие женщины указали, что симулировали, чтобы партнер не подумал, что они неполноценные или ненормальные. Подобное встречалось особенно часто, если женщина находилась в краткосрочных отношениях или только начинала романтические отношения. Примечателен тот факт, что подобное встречается даже тогда, когда партнеры встречаются продолжительное время.

Также «Курсор» сообщал, что медики обнаружили связь между интимными отношениями и камнями в почках.