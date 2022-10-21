Эксперты выяснили, почему женщины симулируют оргазм

Венгерские ученые провели детальное исследование при участии 360 женщин, чтобы выяснить, почему представительницы женского пола склонны симулировать оргазм.
Об этом сообщает Daily Mail.
В рамках исследований участницы, средний возраст которых составил 33 года, анонимно отвечали на вопросы о половой жизни. Каждая из них имела сексуальные отношения, хотя бы один раз в жизни мастурбировала и симулировала оргазм во время секса.
Анализ показал, что женщина, которой сложнее достичь максимального удовольствия, чаще является неуверенной в себе. Ученые считают, что имитирование оргазма, эмоциональное состояние женщины и наличие постоянных отношений тесным образом переплетены между собой.
Это связано с тем, что женщина более заинтересована в удовлетворении своих потребностей, когда имеет случайные связи с другими мужчинами. С последними она с меньшей долей вероятности станет симулировать оргазм. Иная ситуация с постоянными партнерами, потому что женщин больше заботят чувства такого мужчины и, чтобы его не расстроить, они могут симулировать.
В соответствии с результатами исследования, есть два главных фактора имитации оргазма – низкая самооценка и забота о партнере. Однако, основная причина – именно неуверенность в себе. Женщина, чувствующая себя незащищенной, с большей долей вероятности начнет имитировать удовольствие от процесса.
В анонимном опроснике многие женщины указали, что симулировали, чтобы партнер не подумал, что они неполноценные или ненормальные. Подобное встречалось особенно часто, если женщина находилась в краткосрочных отношениях или только начинала романтические отношения. Примечателен тот факт, что подобное встречается даже тогда, когда партнеры встречаются продолжительное время.
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