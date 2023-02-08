Ешьте эти пять овощей, чтобы снизить уровень вредного холестерина и улучшить здоровье сердца

Употребление в пищу этих овощей с высоким содержанием холестерина может снизить его уровень и снизить риск развития сердечных заболеваний.

Забота о своем сердце имеет решающее значение, и часто это также может быть сложной задачей. В конце концов, есть несколько факторов, таких как отсутствие физической активности, ожирение, чрезмерное употребление алкоголя и табака, неправильное питание, высокое кровяное давление (или гипертония) и высокий уровень холестерина, которые могут подвергнуть ваше сердце риску. Но из всего этого одним из основных факторов риска является высокий уровень холестерина. Это может повысить риск сердечных приступов и ишемической болезни сердца. Таким образом, совершенно очевидно, что контроль уровня холестерина необходим для здоровья вашего сердца. Добавление нескольких овощей может помочь вам в некоторой степени.

HealthShots связались с диетологом и консультантом по образу жизни Каришмой Чавлой, чтобы выяснить, какие овощи лучше всего подходят для людей с высоким уровнем холестерина.

1. Брокколи

Брокколи богата растворимой клетчаткой, что делает ее отличной пищей для борьбы с высоким уровнем холестерина. Она насыщена многими питательными веществами и богатым серой соединением под названием сульфорафан, которое также помогает снизить уровень триглицеридов. В пищеварительном тракте клетчатка брокколи связывается с желчными кислотами, что облегчает нашему организму выведение холестерина. Употребление в пищу богатых клетчаткой овощей также поможет нам обуздать переедание и, следовательно, снизить уровень триглицеридов в организме.

2. Цветная капуста

В цветной капусте много растительных стеролов, типа липидов, которые мешают кишечнику поглощать холестерин. Сульфорафан, присутствующий в цветной капусте, также помогает снизить уровень холестерина в крови, что предохраняет наши артерии от накопления жира.

3. Редис

Отличным источником антоцианов, снижающих уровень ЛПНП, является редька. Кроме того, она предотвращает воспаление в наших венах и артериях. Богатство минералами, такими как кальций и калий, а также антиоксидантами поможет снизить высокое кровяное давление и свести к минимуму риск развития сердечных заболеваний. Редис содержит пищевые волокна, которые снижают уровень вредного холестерина и снижают риск сердечных заболеваний.

4. Морковь

Морковь приносит пользу нашему сердцу. Организм превращает содержащийся в нем бета-каротин в витамин А. Бета-каротин помогает сделать BCO1 активным, что снижает уровень холестерина в крови и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Потребление моркови изменяет экскрецию желчных кислот, абсорбцию холестерина и антиоксидантный статус, в конечном итоге защищая наши сердца. Морковь в основном содержит растворимую клетчатку в виде пектина. Уровень холестерина в крови снижается растворимыми волокнами, потому что они препятствуют поглощению холестерина нашим пищеварительным трактом.

Читайте также: иммунный ответ на COVID-19 со временем усиливается — ученые.