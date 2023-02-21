Эти шесть факторов повышают риск сердечного приступа

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Независимо от того, есть ли в вашей семье сердечные заболевания, вы должны проявлять осторожность в отношении здоровья своего сердца. Учитывая резкий рост проблем с сердцем во всем мире, одним из лучших способов снизить риск сердечных заболеваний является здоровое питание наряду с поддержанием здорового веса. Плохая диета может значительно увеличить нагрузку на сердце и увеличить риск сердечного приступа. В своем посте в Instagram эксперт Ловнит Батра упоминает «6 факторов, повышающих риск сердечного приступа».

1. Курение

Мы хорошо осведомлены о влиянии курения на здоровье сердца. Химические вещества в сигаретном дыме сгущают кровь и образуют сгустки внутри вен и артерий. По словам эксперта в области здравоохранения, закупорка тромбом может привести к сердечному приступу и внезапной смерти.

2. Высокое кровяное давление

Контроль уровня артериального давления может быть полезен для вашего сердца. Высокое кровяное давление может повредить артерии, сделав их менее эластичными, что, в свою очередь, снижает приток крови и кислорода к сердцу. Это приводит к сердечному приступу.

3. Высокий уровень холестерина

Знаете ли вы, что высокий уровень холестерина ЛПНП может удвоить риск сердечно-сосудистых заболеваний? Это связано с тем, что избыток холестерина может накапливаться в стенках артерий и ограничивать приток крови к сердцу и другим органам человека.

4. Диабет

По словам Ловнит Батра, «высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервы, контролирующие ваше сердце». Она объясняет, что заблокированная коронарная артерия может замедлить или остановить подачу крови кислорода и питательных веществ к сердцу.

5. Избыточный вес или ожирение

Избыточный вес приводит к накоплению жирового материала в артериях. Если артерии, несущие кровь к сердцу, повреждены и закупорены, это может привести к сердечному приступу.

6. Физическая активность

Ходите ли вы в спортзал или гуляете в парке, для хорошего здоровья сердца необходима определенная физическая активность. По оценкам диетолога, примерно 35% смертности от ишемической болезни сердца связано с отсутствием физической активности.

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