Применение части шиповидного белка SARS-CoV-2 против самого себя может предотвратить заражения — ученые

Кайлу Янг в лаборатории Акселя Брюнгера, коллег из Стэнфордского университета и сотрудников Калифорнийского университета в Беркли, Гарвардской медшколы и Университета Финляндии создал молекулу, основанную на скрученной части шиповидного белка (называемую HR2), которая прикрепляется к вирусу и предотвращает скручивание шиповидного белка.

Их исследования показывают, что он предотвращает заражение клеток даже новыми вариантами SARS-COV-2. Работа Янга была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Другие методы лечения COVID-19 работали, прикрепляясь к внешней стороне шиповидного белка, чтобы блокировать его от заражения клеток, но у них были недостатки. Например, бебтеловимаб представлял собой лечение антителами, нацеленными на шиповидный белок, однако он не работал хорошо против новых вариантов COVID-19, поскольку эта часть шиповидного белка со временем мутировала.

Ян и Брунгер надеются, что их молекула, которую они назвали ингибитором longHR2_42, станет ведущим соединением для разработки нового типа противовирусного терапевтического средства для предотвращения инфекций даже с новыми вариантами. Причина, по которой ингибитор longHR2_42 может работать против эволюционирующего вируса, заключается в том, что он основан на части шиповидного белка, которая не изменилась, как и другие части.

«В вирусе есть две части шиповидного белка, которые собираются вместе, образуя этот пучок. Поэтому мы просто взяли короткий кусочек одной части этого пучка, и путем химического синтеза этого маленького кусочка он может встроиться в шиповидный белок и предотвратить заражение клеток вирусом», — пояснил Брюнгер.

Прошлые исследования, проведенные до этой пандемии COVID-19, были направлены на создание аналогичной молекулы, которая могла бы блокировать заражение коронавирусом SARS, но эти прошлые попытки были не такими эффективными, как ингибитор longHR2_42.

Брюнгер считает, что их молекула более эффективна, чем прошлые попытки, благодаря работе Янга, определяющей подробную структуру скрученных вместе частей вируса SARS-CoV-2, называемых так называемым комплексом HR1HR2 после слияния, поэтому они знали, что более длинные молекулы помогут блокировать вирус . шиповидный белок от скручивания в комплекс HR1HR2 в первую очередь. В настоящее время команда тестирует ингибитор longHR2_42 на мышах, инфицированных SARS-CoV-2.

