Ученые выяснили, как фейерверк влияет на жизнь птицы

Немецкие и голландские ученые внимательно изучили влияние фейерверков на жизнь гусей и лебедей. Они наблюдали за сотнями гусей и трясогузок, прибывших из арктических регионов на зимовку в северную Германию, Данию и Нидерланды.

Выводы были опубликованы в журнале Conservation Letters.

В канун Нового года многие птицы внезапно покинули свои привычные места для ночлега и улетели от человека, а некоторые даже за несколько сотен километров. Так что в ту ночь они спали на несколько часов меньше, чем обычно.

Но эффект фейерверка не исчез в последующие дни. Птицы тратили больше времени на поиски пищи, чем обычно, и меньше летали. Большинство улетевших не вернулись на прежнее место обитания.

Возмущающее воздействие фейерверков на птиц было выявлено в некоторых предыдущих исследованиях. Например, с помощью метеорадара было замечено, как после фейерверка в воздух внезапно взлетели тысячи птиц.

Андреа Кёльцш из Института психологии животных Макса Планка в Радольфцелле, Германия, и ее коллеги теперь лучше понимают, как жизнь птиц развивается в последующие дни, как они едят и спят и как быстро они восстанавливаются после беспокойства.

Исследователи прикрепили устройства GPS к 347 гусям и лебедям за 12 дней до Нового года и отслеживали их перемещения еще 12 дней в Новом году; так восемь лет подряд. Велось наблюдение за четырьмя видами птиц: большеклювыми гусями, короткоклювыми гусями, болотными гусями и белощекими гусями.

Перед Новым годом птицы в основном постоянно ночевали в одном и том же водоеме, отдыхали на поверхности воды и мало двигались, экономя тем самым энергию. Но в ночь фейерверков птицы чаще покидали насест, а когда возвращались, то летели дальше и выше, чем в обычные ночи.

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