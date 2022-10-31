Ученые выяснили, почему птицы уменьшаются в размерах

Для птиц, проводящих много времени в полете, даже незначительное изменение массы тела имеет большое значение.

Исследование ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) показало, что за три последних десятилетия масса тела 105 рассматриваемых видов североамериканских птиц снизилась в среднем на 0,6 процента, а у некоторых видов — на 3,0 процента.

Об этом сообщает портал freezmi.io.

Отмечается, что эти цифры могут показаться незначительными, но стоит учитывать, что с точки зрения эволюции 30 лет — меньше мгновения, а то, что изменения коснулись разных видов, занимающих разные экологические ниши, говорит о глобальном влиянии на всех пернатых.

Исследователи подозревают, что в уменьшении птиц «виновно» глобальное потепление.

«Дело в том, что в более теплом климате большим животным выгоднее уменьшиться, потому что более высокое отношение площади поверхности к объему помогает отводить тепло. А вот в холодных регионах, наоборот, животные становятся больше и «округлее», чтобы сохранять температуру тела и не мерзнуть», — говорится в статье.

Так, быстрее всего «теряют массу» птицы, живущие в более теплых регионах Северной Америки, однако даже там уменьшение их размеров составляло лишь 40 процентов от показателей, которых должны достичь птицы, исходя из увеличенной температуры.

«Другими словами, животные не успевают за климатом, и если темп глобального потепления сохранится, это может повлечь за собой массовую гибель птиц от перегрева», — пишет издание.

В то же время общее уменьшение размеров тела почти не коснулось размеров крыльев, вероятно потому, что, покрытые теплоизолирующими перьями, они не нужны для выработки или рассеяния тепла. Также не исключено, что большие крылья позволят птицам тратить на полет меньше усилий и, как следствие, вырабатывать меньше тепла.

«В современном мире, который разогревается гораздо быстрее темпов эволюции большинства живых существ, птичьи адаптации — маленькая капля в кипящем море, однако они доказывают, что животные намного более пластичны, чем мы о них думаем. Достаточно снизить темп глобального потепления, и тогда у наших соседей по планете появится больше времени на адаптацию, которая сможет сохранить десятки видов живых существ», резюмирует автор статьи.

Как сообщал Курсор, птицы в Европе начали терять свой окрас.

Курсор писал ранее, что согласно новому исследованию, глобальные температуры будут продолжать расти в ближайшие десятилетия, что приведет к учащению экстремальных волн тепла.