Фитнес-тренер поделился двумя методами, которые помогут быстро похудеть

Если вы стараетесь избавиться от излишков живота, то есть несколько упражнений, которые могут вам помочь достичь желаемого результата. Регулярные тренировки - ключ к успеху.
Об этом пишет "Bright Side".
Прикосновение пяток
Упражнение "Прикосновение пяток" отлично растягивает и укрепляет мышцы живота, особенно косые мышцы. Для выполнения этого упражнения не требуется специального оборудования. Просто лягте на пол, согните колени и расставьте ноги немного шире плеч. Вытяните руки вниз, ладонями внутрь. Затем следуйте этим шагам:
1. Вдохните и медленно поверните верхнюю часть тела влево, пытаясь коснуться левой пятки левой рукой. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.
2. Постепенно вернитесь в исходное положение, выдыхая.
3. Повторите упражнение, но на этот раз коснитесь правой пятки правой рукой.
4. Повторите упражнение 30 раз.
Планка на локтях
Планка - это упражнение, которое поможет вам получить плоский живот и тонкую талию. Чтобы достичь результатов, регулярно выполняйте это упражнение.
1. Поставьте предплечья на коврик, и положите локти на уровне плеч. Ваши руки должны быть параллельны вашему телу.
2. Выпрямите шею и спину, а голову удерживайте в линии с позвоночником, смотря примерно на 30 см вперед.
3. Старайтесь удерживать эту позицию в течение 20 секунд. Если это слишком просто, увеличивайте время постепенно.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам достичь желаемых результатов и избавиться от живота.
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