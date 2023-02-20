Фитнес-тренер рассказал, какое мясо нужно употреблять при похудении

Во время похудения многие люди выбирают строгие диеты и особенно отказываются от употребления мяса. Но фитнес-тренер Виктор Мандзяк считает это большой ошибкой, потому что этот продукт содержит белок, необходимый организму.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, людям, желающим избавиться от лишних килограмм, необходимо включать в свой рацион мясо с низким содержанием жира — не более 5 процентов. Однако мясо, содержащее более 5 процентов жира, тоже можно потреблять время от времени без особой опасности для фигуры.

Среди видов мяса, богатых белком и с низким содержанием жира, можно выделить куриное филе, филе индюка и телятину с 2 процентами жирности. Свиная вырезка с 7 процентами жирности также является хорошим вариантом. Если вы ищете другие варианты, то перепелка без кожуры содержит всего 4,5 процента жира, куриное бедро без кожуры и куриная голень без кожуры — 10 процентов, а крольчатина — 11 процентов.

Если вы не против потратить немного больше времени на приготовление, то свиной язык с 16 процентами жирности может стать отличным источником белка и микронутриентов. Однако стоит помнить, что куриные крылья с кожурой, перепелка с кожурой и куриное бедро с кожурой содержат более 16 процентов жира, поэтому их стоит употреблять в ограниченных количествах.

«Курсор» писал ранее, что на зрение влияет множество факторов, в частности генетика и возрастные изменения, но не менее важную роль играют и продукты питания, которые мы регулярно добавляем в свой рацион. Как оказалось, есть виды мяса, употребление которых может ухудшить качество зрения.

Еще мы писали, что наиболее «тяжелым» для организма является жареное мясо, потому от такого способа приготовления лучше отказаться.