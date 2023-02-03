Названы виды мяса, употребление которых приводит к потере зрения

На зрение влияет множество факторов, в частности генетика и возрастные изменения, но не менее важную роль играют и продукты питания, которые мы регулярно добавляем в свой рацион. Как оказалось, есть виды мяса, употребление которых может ухудшить качество зрения.

Об этом пишет Express.

Медики отмечают, что следует отказаться от переработанного мяса, потому что в его составе много соли, а также насыщенных жиров, которые негативно сказываются на состоянии организма, в частности повышают давление и уровень холестерина в крови. Это продукты также способны повредить тонкие кровеносные сосуды глаза и привести к глубокой потере зрения.

Не следует увлекаться ветчиной, мясными паштетами, консервами, мясными нарезками для обеда, в том числе из курицы и индейки. В них много натрия, который может привести к проблемам со зрением и вызвать другие осложнения.

«Курсор» писал ранее, что эксперты советуют мыть мясо уксусом, а не водой, потому что бактерии, вызывающие расстройства пищеварения, могут выживать и распространяться на поверхности мяса в случае использования только воды.

Еще мы писали, что регулярное потребление нежирных сортов мяса поможет улучшить здоровье сердца, сосудов и снизить риски развития хронических заболеваний, нашли исследователи.

Напомним, наиболее «тяжелым» для организма является жареное мясо, потому от такого способа приготовления лучше отказаться. Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, как максимально полезно приготовить этот продукт.