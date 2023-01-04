Физики рассказали, какой на самом деле настоящий цвет неба

19:02, Сегодня
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звездное небо изображение
Фото: pixabay.com

Чтобы увидеть более точный цвет неба, астрономы посоветовали смотреть на него ночью.

Нам кажется, что мы видим настоящий цвет неба, но физики и астрономы пояснили, что это совсем не так.

Об этом сообщает Science Alert.

Оказалось, что мы видим не просто синее небо, а только рассеянный солнечный свет.

Профессоры астрономии Майкл Дж. Браун и Мэртю Кеворти  рассказали, что наше Солнце направляет нам широкий спектр видимого света, а мы ошибочно воспринимаем его как белый. Фактически, он включает в себя все цвета радуги, но при прохождении через атмосферу синий свет рассеивается во всех направлениях, гораздо сильнее, чем другие оттенки, в частности красный. Поэтому мы воспринимаем небо в ясные дни в голубом цвете.

На закате это явление еще усиливается, потому что свету нужно пройти через больший слой воздуха, поскольку Солнце находится возле самого горизонта, поэтому весь синий свет рассеивается. В итоге нашему взору предстает красное Солнце с более синими цветами вокруг него.

Астрономы рекомендуют оценивать цвет неба ночью. Ночное небо явно темное, но не черное, оно также светится — и это естественное свечение атмосферы.

Такой свет достигается свечением воздуха благодаря движению его молекул в атмосфере. Кислород дает зеленый свет, натрий — желтый, молекулы гидроксила — красный, а азот вообще не способствует сильному свечению воздуха.

Интересно, что натрий составляет настолько малую часть нашей атмосферы, но обеспечивает основную часть ее свечения и создает эффект «падающих звезд».

Таким образом, дневное небо совершенно не голубое, а ночное небо окрашено смесью зеленого, желтого и красного цветов.

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