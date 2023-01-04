Физики рассказали, какой на самом деле настоящий цвет неба

Чтобы увидеть более точный цвет неба, астрономы посоветовали смотреть на него ночью.

Нам кажется, что мы видим настоящий цвет неба, но физики и астрономы пояснили, что это совсем не так.

Об этом сообщает Science Alert.

Оказалось, что мы видим не просто синее небо, а только рассеянный солнечный свет.

Профессоры астрономии Майкл Дж. Браун и Мэртю Кеворти рассказали, что наше Солнце направляет нам широкий спектр видимого света, а мы ошибочно воспринимаем его как белый. Фактически, он включает в себя все цвета радуги, но при прохождении через атмосферу синий свет рассеивается во всех направлениях, гораздо сильнее, чем другие оттенки, в частности красный. Поэтому мы воспринимаем небо в ясные дни в голубом цвете.

На закате это явление еще усиливается, потому что свету нужно пройти через больший слой воздуха, поскольку Солнце находится возле самого горизонта, поэтому весь синий свет рассеивается. В итоге нашему взору предстает красное Солнце с более синими цветами вокруг него.

Астрономы рекомендуют оценивать цвет неба ночью. Ночное небо явно темное, но не черное, оно также светится — и это естественное свечение атмосферы.

Такой свет достигается свечением воздуха благодаря движению его молекул в атмосфере. Кислород дает зеленый свет, натрий — желтый, молекулы гидроксила — красный, а азот вообще не способствует сильному свечению воздуха.

Интересно, что натрий составляет настолько малую часть нашей атмосферы, но обеспечивает основную часть ее свечения и создает эффект «падающих звезд».

Таким образом, дневное небо совершенно не голубое, а ночное небо окрашено смесью зеленого, желтого и красного цветов.

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