Ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли

По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.

До сих пор гравитация продолжает формировать нашу планету изнутри гораздо более тонким образом, чем мы можем себе представить. Новое исследование подчеркивает тонкое гравитационное воздействие глубоко залегающих структур на подъем и опускание земной коры.

Исследование было опубликовано в Nature Communications.

Ученые сравнивают его с массой льда, прикрепленной к айсбергу под водой, который не виден сразу, но все же играет важную роль в структуре и сдвигах, происходящих выше. Эти глубокие гравитационные притяжения и толчки способны создавать некоторые драматические движения вдоль разломов в земной коре, обрушивая горные пояса и обнажая породы, которые ранее находились на глубине до 24 км под поверхностью, создавая структуры, известные как комплексы метаморфического ядра .

Хотя многочисленные исследования ранее пытались объяснить точные механизмы образования комплексов метаморфических ядер, условия их эволюции остаются загадкой. Взвесив многолетние дебаты о происхождении и механике этих комплексов, исследователи определили ключевые геологические процессы, лежащие в основе их образования.

Команда изучила комплексы метаморфических ядер вокруг Феникса и Лас-Вегаса в США, подтвердив, что они представляют собой остатки ранее разрушенных горных поясов. Используя компьютерное моделирование, чтобы отобразить, как ландшафт, скорее всего, изменился с течением времени, исследователи обнаружили, что основной движущей силой формирования комплекса метаморфического ядра, по-видимому, является утолщение, а затем ослабление их корней земной коры.

Корни коры образуются там, где более легкая кора утолщается под горным хребтом, вторгаясь в более тяжелую мантию и замещая ее. Исследователи объясняют , что эти утолщенные горные основания, ослабленные из-за процессов, включая тепло, движение жидкости и плавление горных пород, могут разрушиться, деформируя контрастные слои коры внизу.

Это обнажает поверхность комплексов метаморфического ядра в виде «куполообразного поднятия», и следы их турбулентного формирования можно увидеть в деформированных породах, известных как милониты. Согласно моделям исследователя, этот коллапс растяжения полностью вызван гравитацией, притягивающей различные плотности материала в вышележащей коре и на ее границе с мантией.

Исследование основано на двух предыдущих и связанных исследованиях одной и той же группы исследователей: в исследовании 2022 года они смоделировали тот же регион на юго-западе США, показав, как он мог выглядеть до, во время и после метаморфических ядерных комплексов, связывая тектонические движение с изменением климата.

До этого исследование 2021 года, проведенное той же группой, показало, как глубинные земные силы в сочетании с климатом влияют на ландшафт и влияют на разнообразие млекопитающих и распространение видов, обнаруженных в летописи окаменелостей.

Новое исследование может изменить то, как мы понимаем историю Земли, и предсказать, как ее геология может продолжать развиваться в будущем, когда гравитация дергает и подталкивает ее кору.

Ученые также считают, что их подход к моделированию может помочь геологам понять другие горные районы мира, где корни земной коры утолщаются и частично разрушаются.

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