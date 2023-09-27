Экстремальные климатические явления резко обострятся, когда континенты соединятся в один горячий, сухой и практически непригодный для жизни суперко...

Суперкомпьютерное моделирование климатического будущего предполагает уничтожение всех млекопитающих.

К такому выводу пришли исследователи из Бристольского университета (Великобритания). Его результаты публикует журнал Nature Geoscience.

По мнению исследователей, экстремальные климатические явления резко обострятся, когда континенты через 250 млн лет соединятся в один горячий, сухой и практически непригодный для жизни суперконтинент.

Ученые моделировали изменения температуры, ветра, дождя и влажности для следующего суперконтинента – Пангеи Ультима, который, как ожидается, сформируется в ближайшие 250 млн лет. Для оценки поглощения и выделения углекислого газа ученые использовали модели движения тектонических плит, химии океана и биологии.

Результаты моделирования показывают, что температура на Земле будет расти по мере того, как Солнце становится ярче, излучая больше энергии и нагревая планету. Вторым фактором, влияющим на климат, станет повышенная вулканическая активность. Тектонические процессы, связанные с формированием суперконтинента, приведут к более частым извержениям вулканов и выбросам парниковых газов в атмосферу.

Хотя антропогенное изменение климата и глобальное потепление, вероятно, станут растущей причиной теплового стресса и смертности в некоторых регионах, исследования показывают, что планета в значительной степени останется пригодной для жизни, пока в далеком будущем не произойдет сейсмическое изменение суши. Но когда сформируется суперконтинент, только от 8% до 16% суши на нем будет пригодным для обитания млекопитающих.

По оценкам ученых, количество углекислого газа в атмосфере к моменту формирования суперконтинента поднимется в 1,5 раза. На большей части суши температура будет от 40 до 50°, при этом будет высокий уровень влажности.

Млекопитающие, в том числе люди, выживали и стали доминирующими видами, благодаря своей способности приспосабливаться к экстремально холодным погодным условиям, особенно за счет таких адаптаций, как мех и зимняя спячка на холоде, а также короткие периоды спячки в теплую погоду. Толерантность млекопитающих к высоким температурам в целом не сформировалась. Поэтому нашему классу животных гораздо труднее преодолеть длительное действие чрезмерной жары.

Исследователи подчеркивают, что в естественных условиях такие изменения приведут к полному или почти полному исчезновению млекопитающих, а планета, которая останется в «живущей зоне», станет непригодной для жизни людей.

Как сообщал Курсор, специалисты NASA показали, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.

Если же эта тенденция – ввиду глобального потепления – продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов.

Также Курсор информировал о том, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру.