Галилео Галилей: как подделка помогла раскрыть тайну

Тот факт, что одна из рукописей Галилея оказалась подделкой, случайно привел к еще одному открытию — что перу известного астронома принадлежит другой документ.

Одна из рукописей Галилео Галилея, которая оказалась подделкой, однако это открытие привело к новой разгадке.

Оказалось, что известный астроном является автором книги, которая была ошибочно издана под чужим именем, сообщает Space.

Знаменитая рукопись Галилео Галилея из библиотеки Университета штата Мичиган, США, оказалась подделкой. Но именно проверка на подлинность других записей ученого привела к открытию того, что Галилей был автором другой книги под названием «Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri».

Когда ученые проверяли на подлинность рукопись Галилея, они обнаружили два письма, в одном из которых утверждалось, что автором «Астрономических рассуждений Алимберто Маури» является Галилей.

Тогда в библиотеке Флоренции нашли одну из рукописей Галилео Галилея, которая точно была написана итальянским ученым. В этой рукописи Галилей перечислял свои произведения, которые критиковал его вечный оппонент, итальянский ученый Лодовико делле Коломбе. И там была указана работа «Астрономические рассуждения Алимберто Маури».

Некоторые ученые в начале 17 века подозревали, что автором этой книги является как раз Галилей. Но в то время, чтобы избежать разных проблем, ученые иногда издавали свои творения под псевдонимами. Но до сих пор то, что автором этого трактата является именно Галилей подтвердить, не могли.

Исследователи пришли к выводу: «Эту книгу Галилей написал в то время, когда он преподавал в Университете Падуи, а этот город был во владении Венецианской республики. Возможно с помощью своего трактата, который был посвящен казначею Папы Римского, ученый хотел найти покровительство в Риме. Но Рим и Венеция враждовали между собой, а потому этим также можно объяснить тот факт, что Галилей использовал псевдоним».

Ранее Курсор писал о шокирующем открытии: письмо Галилея оказалось подделкой.

Также мы сообщали о жизни в бездне: на глубине 500 метров под водой обнаружен целый мир.