Шокирующее открытие: письмо Галилея оказалось подделкой

Мичиганский университет объявил, что рукописный документ, предположительно написанный Галилео Галилеем об открытии четырех спутников Юпитера, на самом деле является подделкой.

Согласно обнародованному заявлению библиотеки, единственный лист бумаги был жемчужиной коллекции библиотеки Мичиганского университета.

Об этом сообщает Live Science.

Но внутреннее расследование, проведенное профессором истории, показало, что это подделка: водяные знаки на бумаге датируются не ранее 18 века, более чем через 100 лет после смерти знаменитого астронома.

«Это было довольно мучительно, когда мы впервые узнали, что наш Галилео на самом деле не Галилео», — сказала Донна Л. Хейворд, исполняющая обязанности декана библиотек Мичигана.

Университет хранит рукопись с 1938 года, когда она была подарена попечителями Трейси МакГрегора, детройтского бизнесмена, который приобрел документ на аукционе другого коллекционера в 1934 году. В аукционном каталоге 1934 года утверждалось, что кардинал Пьетро Маффи (1858-1931), архиепископ Пизы, подтвердил подлинность рукописи, сравнив ее с другими письмами Галилея в своей коллекции.

Когда Ник Уилдинг, историк из Университета штата Джорджия, увидел изображение документа, он заподозрил, что что-то не так. Чернила, почерк и некоторые слова казались странными для документа 17-го века. В мае 2022 года Уилдинг отправил электронное письмо куратору библиотеки Мичиганского университета Пабло Альваресу со своими опасениями, и Мичиганский университет начал внутреннее расследование.

Три месяца спустя университет объявил, что Уилдинг был прав. Документ был написан не Галилеем, а, скорее всего, Тобией Никотрой, плодовитым итальянским фальшивомонетчиком, действовавшим в 1920-х и 1930-х годах. Подтверждением вывода стал водяной знак на бумаге. По данным библиотеки Мичиганского университета, старая бумага часто содержит водяные знаки, идентифицирующие производителя бумаги и место производства.

Водяной знак на бумаге Galileo читается как «AS» — инициалы изготовителя бумаги и «BMO» — сокращение от Бергамо, Италия. Самые ранние известные документы с монограммой BMO датируются 1770 годом, а это означает, что документ не может быть старше.

Более того, университет не смог найти доказательств того, что документ Галилея существовал до 1930-х годов. Хуже того, два документа, с которыми, по утверждению Маффи, сравнил рукопись, чтобы удостоверить ее подлинность, оказались подделками Никотры.

Согласно заявлению университета, Уилдинг также обнаружил аналогичную подделку Никотры Галилея (письмо предположительно 1607 года) в коллекциях Библиотеки Моргана в Нью-Йорке.

Библиотека Мичиганского университета в настоящее время пересматривает способ представления документа Галилео. Не исключено, что сама мистификация может стать уроком.

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