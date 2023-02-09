Гастрокритики определили самое невкусное блюдо в мире

Составляя список 100 самых невкусных блюд планеты, эксперты честно изучили и пробовали каждое из них.

Гастрокритики попробовали множество разных блюд со всего мира и определили список ТОП-100 «самых неудачливых» кулинарных творений.

Об этом пишет портал TasteAtlas.

Эксперты прежде чем сформировать рейтинг честно изучили и и попробовали каждое из представленных блюд. К их описанию добавлялись история, рецепт и звездный рейтинг – от одного до пяти. Но ни одно из кулинарных «шедевров» до самой высокой оценки не дотянуло.

Авторы гастрономического портала определили, что самым невкусным блюдом является традиционный якутский салат «Индигирка». Главный его ингредиент — мороженая рыба северного происхождения (муксун, нерка, чир). Рыбу разделывают, очищают от внутренностей и нарезают кубиками среднего размера, затем филе отправляют в морозилку, выкладывают потом в салатник и добавляют нарезанный кубиками лук. Далее салат заправляют солью, перцем и растительным маслом. Это блюдо получило от экспертов всего 1,6 звезды.

Также экспертам не понравились такие традиционные русские блюда, как кисель, уха, щи и рассольник. Не по нраву гастрокритикам пришлась и кровяная колбаса – в список худших попали разновидности этого деликатеса из Чехии, Англии, Германии и Польши. Туда же отправили грузинскую чурчхеллу и английские сэндвичи с яйцом.

«Курсор» писал ранее, что ученые из США провели исследование и установили, что поздний ужин увеличивает чувства голода в течение 24 часов, замедляет сжигание калорий и провоцирует ожирение.