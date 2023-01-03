Медики рассказали, как поздний ужин влияет на здоровье

Определенное время приема пищи может привести к огромным проблемам со здоровьем.

Ученые из США провели исследование и установили, что поздний ужин увеличивает чувства голода в течение 24 часов, замедляет сжигание калорий и провоцирует ожирение.

Об этом сообщает Cell.

Эксперимент длился несколько недель, к нему привлекли 16 участников. Их индекс массы тела изменялся в диапазоне от избыточного веса до ожирения. Каждый участник строго распределял пищу по времени, режим сна и бодрствования. Также пациенты постоянно фиксировали, когда и с какой интенсивностью они испытывают голод или сытость.

Помимо этого у участников каждый день брали образцы крови, измеряли температуру и вычисляли расход калорий. Для измерения влияния времени приема пищи на организм на молекулярном уровне ученые собирали образцы жировой ткани добровольцев. Это также позволило провести биопсию.

Оказалось, что поздний прием пищи связан с чувством голода и изменениями гормоном – лептином и грелином, ответственными за желание есть. Так, уровень лептина, сигнализирующий о сытости, в случае позднего приема пищи снижался в течение 24 часов, если сравнивать с показателями раннего ужина. Также в случае позднего ужина организм участников начинал медленнее сжигать калории и быстрее накапливать жир.

Ранее врач рассказала, почему в рацион обязательно нужно включать томаты.

«Курсор» сообщал, какие пищевые привычки приводят к депрессии.

Помимо этого ученые заявили, что употребление меда полезно для сердца.