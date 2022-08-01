Ученые выяснили, где кончается Солнечная система

По мере расширения наших знаний о Вселенной и совершенствования технологий мы все больше узнаем о сложностях нашей Солнечной системы. Например, ученые полагали, что пояс Койпера — это конец нашей Солнечной системы, пока астроном Ян Оорт не открыл существование облака Оорта.

Проведение измерений в космосе — непростая задача. Нельзя просто сделать длинную линейку для расчета расстояний, когда речь идет об объектах, удаленных на миллионы и миллиарды километров.

Сложность измерений в космосе заставила многих задаться вопросом, где заканчивается Солнечная система. Оказывается, ответ зависит от того, что вы определяете как конец.

По данным НАСА, существует несколько критериев для определения конца Солнечной системы.

Если посмотреть, где заканчиваются планеты, то можно сказать, что граница нашей системы находится либо на Нептуне, либо в поясе Койпера — поясе астероидов, где расположена карликовая планета Плутон.

Если считать, что Солнечная система состоит из всего, на что влияет гравитация Солнца, то можно сказать, что она заканчивается облаком Оорта, которое представляет собой сферическое облако мусора, находящееся в тысячи раз дальше Нептуна.

Также, можно сказать, что Солнечная система заканчивается там, где заканчивается магнитное поле Солнца.

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