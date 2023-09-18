Гинеколог назвала витамины, которые необходимы для женского здоровья

Больше всего организм страдает от дефицита витаминов зимой.

Чтобы организм хорошо функционировал, его необходимо обогащать различными витаминами, потому что от них зависит наше как физическое, так и эмоциональное здоровье. Особенно важно к этому вопросу следует подойти женщинам.

Об этом сообщает гинеколог Юлия Лахно, передает Medicalanswers.

По словам специалиста, для поддержания женского здоровья важно получать фолиевую кислоту или В9, потому что этот витамин помогает в процессе зачатия и беременности, в частности снижает на 70-90 процентов риск возникновения патологий нервной системы у будущего малыша. В идеале микроэлемент желательно начать пить за 3 месяца до планируемого зачатия.

Не менее важным является витамин D, потому что его дефицит, как говорят ученые, может быть связан с развитием миомы матки, выкидыша, диабета беременных, рождении малышей с низким весом.

Также необходимо принимать витамин Е, который помогает поддерживать организм в тонусе, очищая его от токсинов и сохраняя молодость кожи, а еще витамин А, что укрепляет иммунитет и помогает синтезироваться половым гормонам.

И не забывайте о витамине С, потому что он помогает сохранить кожу более упругой, здоровой, а также улучшает водный баланс, оказывая положительное влияние на состояние волос и ногтей.

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