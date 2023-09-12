Врач рассказала, в каких продуктах много витамина К и почему он важен для сердца

В сутки взрослому человеку достаточно 100-120 мкг витамина.

Чтобы организм нормально функционировал, его необходимо обогащать различными витаминами, среди которых витамин К, необходимый, в частности для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

По словам специалиста, этот элемент способствует свертыванию крови, он необходим для образования в организме протромбина - важного для коагуляции крови компонента, производимого печенью человека. А еще он улучшает обменные процессы и укрепляет костную ткань, поэтому, важно не допускать его дефицит.