Врач рассказала, в каких продуктах много витамина К и почему он важен для сердца

Чтобы организм нормально функционировал, его необходимо обогащать различными витаминами, среди которых витамин К, необходимый, в частности для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала врач-диетолог Светлана Фус.
По словам специалиста, этот элемент способствует свертыванию крови, он необходим для образования в организме протромбина - важного для коагуляции крови компонента, производимого печенью человека. А еще он улучшает обменные процессы и укрепляет костную ткань, поэтому, важно не допускать его дефицит.
Светлана Фус отметила, что витамин К содержится в шпинате, петрушке, брокколи, моркови, помидорах, перце, киви, а также в продуктах животного происхождения - говяжьей печени и мясе курицы. В сутки взрослому человеку достаточно употреблять всего 100-120 мкг витамина.
"Курсор" писал ранее, что врачи из Австралии назвали витамин, который способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.
Еще мы писали, что в современном мире множество факторов, которые способны спровоцировать стресс, депрессию, напряжение, а из-за слабой нервной системы страдает и весь организм. Но ее можно укрепить с помощью определенных витаминов.
Напомним, что многие люди страдают лишним весом, и это ведь не только эстетическая проблема. Избыточные килограммы могут спровоцировать ряд заболеваний и вызвать психологический дискомфорт. Эксперты назвали витамины, которыми стоит обогатить организм тем, кто хочет похудеть.