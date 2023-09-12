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Врач рассказала, в каких продуктах много витамина К и почему он важен для сердца

16:02, Сегодня
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Фото: canva.com
В сутки взрослому человеку достаточно 100-120 мкг витамина.

Чтобы организм нормально функционировал, его необходимо обогащать различными витаминами, среди которых витамин К, необходимый, в частности для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

По словам специалиста, этот элемент способствует свертыванию крови, он необходим для образования в организме протромбина - важного для коагуляции крови компонента, производимого печенью человека. А еще он улучшает обменные процессы и укрепляет костную ткань, поэтому, важно не допускать его дефицит.

Светлана Фус отметила, что витамин К содержится в шпинате, петрушке, брокколи, моркови, помидорах, перце, киви, а также в продуктах животного происхождения - говяжьей печени и мясе курицы. В сутки взрослому человеку достаточно употреблять всего 100-120 мкг витамина.

"Курсор" писал ранее, что врачи из Австралии назвали витамин, который способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.

Еще мы писали, что в современном мире множество факторов, которые способны спровоцировать стресс, депрессию, напряжение, а из-за слабой нервной системы страдает и весь организм. Но ее можно укрепить с помощью определенных витаминов.

Напомним, что многие люди страдают лишним весом, и это ведь не только эстетическая проблема.  Избыточные килограммы могут спровоцировать ряд заболеваний и вызвать психологический дискомфорт. Эксперты назвали витамины, которыми стоит обогатить организм тем, кто хочет похудеть.

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