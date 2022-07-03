Глава Binance дал прогноз перспективам рынка криптовалют

В среднесрочной перспективе крипторынок испытает ощутимый спад из-за американской политики подавления криптовалют, уверен директор самой известной криптобиржи. Однако предпочтение в будущем будет за децентрализованными биржами.

Руководитель крупнейшей криптовалютной биржи Binance уверен, что децентрализованные платформы, которые имеют автоматизированные алгоритмы для координации, в долгосрочной перспективе затмят централизованные биржи.

Чанпэн Чжао рассказал: «Я считаю, что через пять или десять лет децентрализованные биржи будут гораздо значимее и больше, чем централизованные биржи».

Согласно прогнозам на 2022 год: ситуация на рынке криптовалют вначале ухудшится, прежде чем стать лучше. С вероятностью 70% инфляция в США будет больше уровня в 5% весь 2022 год. Для криптовалютного рынка это дает хорошую краткосрочную перспективу.

Однако из-за политики Белого дома и увеличения контроля крипторынка со стороны западных компаний возникают риски в среднесрочной перспективе.

Поэтому многие люди предпочитают именно DeFi или децентрализованные финансовые системы.

По мнению Чжао, централизованные биржи все еще имеют достаточную привлекательность для инвесторов: «Централизованным биржам понадобится много времени, чтобы устареть. Требуется 5-10 лет, пока DeFi перекроет централизованные биржи».

Это, в первую очередь, связано с тем, что большинству пользователей гораздо удобнее использовать электронную почту и пароль вместо USB-носителей для зашифрованных резервных копий своих закрытых ключей.

Глава Binance подытожил: «Я ожидаю, что технология будет усовершенствована настолько, что децентрализованные биржи будут удобнее в использовании, поскольку от пользователей, как минимум, не требуется следовать правилам KYC. В DeFi вы можете самостоятельно контролировать свой кошелек».

«Курсор» информировал, что в США призвали запретить криптовалюты.

Наш сайт писал, что криптовалютную зиму переживет только биткоин.