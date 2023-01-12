Глобальное потепление привело к вымиранию паразитов — ученые

Анализ микрофлоры во втором по величине эстуарии в США показал, что морские паразиты там буквально на грани исчезновения.

Исследователи из Вашингтонского университета провели самое крупное исследование влияния климата на паразитов. Они обнаружили, что за последние 140 лет их количество уменьшалось пропорционально росту температуры на Земле. Об этом пишет портал Science Alert.

Отмечается, что ученые провели анализ микрофлоры в Пьюджет-Саунд, втором по величине эстуарии в Соединенных Штатах, и обнаружили, что морские паразиты там буквально на грани исчезновения.

Обычно об этой части живой природы никто особо не переживает, поскольку паразиты могут быть опасными для человека. Однако, во-первых, они являются частью пищевой цепи и их исчезновение может привести к изменению или уничтожению целых экосистем. А во-вторых, не все паразиты опасны для своих носителей.

Проанализировав обитателей Пьюджет-Саунд, ученые отметили их резкое сокращение в период с 1880 по 2019 годы. Особенно пострадали те, кто имел трех или более хозяев.

Это говорит о кризисе в живой природе, поскольку паразиты, в частности, морские, являются стабилизаторами среды. И непонятно, как спасти чувствительную к изменениям в окружающей среде форму жизни, поскольку человечество привыкло смотреть на червей, моллюсков и грибки с отвращением и страхом.

Команда ученых из Вашингтона сравнивает это с тем, как человечество относилось к волкам, медведям и прочим хищникам всего несколько сотен лет назад. Уничтожая животных из страха, они поставили многие виды на грань выживания.

Как сообщал Курсор, исследователи выявили в крови волков следы крошечного паразита, который вызывает у животных необузданность и склонность к агрессии.

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