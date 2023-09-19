Голодный енот продемонстрировал цирковые трюки, чтобы добраться до птичьей кормушки

Домовладелец рассказал, что сильного ущерба животное не причинило.

Мужчина по имени Пол верил в то, что если подвесить птичью кормушку достаточно высоко, то до нее никто не доберется, кроме птиц.

Однако, трудности не остановили одного изворотливого персонажа. А именно енота, который показал чуть ли не цирковое шоу, чтобы полакомиться птичьим кормом.

Пол добавил, что ему было сложно поверить своим глазам даже после просмотра записи с камеры видеонаблюдения.

Домовладелец рассказал, что сильного ущерба енот не причинил. Если, конечно, не принимать во внимание семена, рассыпанные по крыльцу.

Напомним, что в сети прославился пес, приносящий своей хозяйке пиво из холодильника. На ролике показано, как собака породы корги после соответствующей просьбы хозяйки идет в холодильник и открывает его. На нижней полке пес достает банку пива и приносит девушке.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

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