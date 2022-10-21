Голова в пасти крокодила: австралиец спас друга, зажатого хищником

В Австралии мужчина с ножом кинулся на крокодила, который зажал в пасти голову его друга. В итоге оба чудом остались живы, и находятся в стабильном состоянии.

На двоих жителей Западной Австралии, которые плыли в лодке в регионе Кимберли, напал крокодил. Он схватил одного человека за голову, в то время как его друг пытался с ножом победить огромную рептилию.

Это произошло в понедельник, 17 октября, в конце рабочего дня двух сотрудников турфирмы, возвращавшихся домой, сообщает 7News.

Очевидец происшедшего рассказал, что крокодил накинулся на мужчин, схватив одного из них за голову. Второй человек бросился на помощь, достал нож и ударил крокодила.

Оба австралийца были спасены. Их эвакуировали на вертолете в соседнюю больницу, и теперь медики стабилизировали их состояние.

Комментируя это происшествие, профессор биологии Рик Шайн из Университета Маккуори пояснил, что крокодил, напавший на людей, проявил необычную агрессию.

Он рассказал: «Крокодилы — умные, обладают характером, как кошка или собака. Если в каком-то районе заведется слмшком смелый и агрессивный крокодил, то он в любой момент может кинуться на рыбацкие лодки. Для него это аналогично ловле рыбы и поймать себе добычу на лодке гораздо проще, чем искать и охотиться за жертвой».

В этом районе встречаются морские и пресноводные крокодилы, причем морские более агрессивны. Но пока неизвестно какой крокодил напал на мужчин. Морские крокодилы проявляют агрессию в случае угрозы, но нападения бывают очень редко.

«Есть опасность, что животное может стать смелее в дальнейшем, поскольку почувствовал кровь человека. Это повышает риски того, что его челюсти сомкнутся на чьей-то руке, а не на скользкой рыбе», — пояснил Рик Шайн.

Размеры морского крокодила достигают 6 метров, а вес — 450 кг. В Австралии живет около 100 000 морских крокодилов. При этом вероятность нападения составляет 1-2 случая год.

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