Гориллы поссорились из-за дождя и повеселили сеть

Представитель семейства приматов радуется дождю и ждет такой же реакции от сына, однако видно, что отпрыск не разделяет чувств родителя.

Нас всегда поражает, когда в поведении животных мы отчасти узнаем себя. Этот ролик затронул важную для человека проблему отцов и детей.

На кадрах запечатлены детеныш гориллы и его отец. Представитель семейства приматов радуется дождю и ждет такой же реакции от сына. Однако видно, что отпрыск не разделяет чувств родителя. При этом, когда отец поворачивается в его сторону, малыш разыгрывает сцену радости.

Комментаторы отметили, что жесты горилл и людей очень похожи.

"Папа: «Это здорово! Посмотри на это!» Сын: «Просто дождь» Папа: «Прости, что ты сказал?» Сын: «Хорошо, хорошо, это здорово!". "Дети никогда не хотят купаться". "Прямо как я и мой отец", - написали фолловеры.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

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