Хакеры безнаказанно украли у техногиганта AMD 450 гигабайт данных

Хакеры из RansomHouse похитили сетевые файлы, пароли и конфиденциальную информацию объемом 450 ГБ у корпорации AMD. Пока в компании не подтвердили утечки данных.

Киберпреступники из группы RansomHouse заявили об успешном взломе серверов производителя процессоров AMD и похищении 450 ГБ данных.

Хакеры, промышляющие за счет выкупов за украденные данные, уверяют, что смогли похитить сетевые файлы, пароли и конфиденциальную информацию. Вероятно, это произошло 5 января 2022 года.

В качестве подтверждения своих слов хакерская группировка опубликовала образец похищенных данных.

При этом похитители смеялись, что сотрудники крупнейшей компании-производителя центральных процессоров использовали для входа пароли типа «password».

Интересно, что хакеры не позиционируют себя как взломщики, но при этом они якобы ведут переговоры между преступниками и жертвами о возможном выкупе за украденную информацию. Конкретно в этом случае RansomHouse не обращались к AMD за выкупом, поскольку выбрали более привлекательный для них вариант продажи данных другим заинтересованным организациям.

Компания AMD прокомментировала слухи так6 «Компании известно о заявлениях хакеров. Мы расследуем инцидент».

«Курсор» писал ранее, что израильтянин признал свою вину в попытке получить доступы к американским компаниям.

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