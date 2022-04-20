Израильтянин признал свою вину в попытке получить доступы к американским компаниям

Арестованный в Нью-Йорке израильтянин подтвердил свое участие в найме хакеров для взлома личных данных американских адвокатов и чиновников.

Израильский частный детектив, задержанный в Нью-Йорке в 2019 году по обвинению в участии в хакерской схеме в среду признал себя виновным в мошенничестве и сговоре с целью проведения хакерских атак для похищения личных данных.

Обвинители заявили, что детектив Авирам Азари был организатором хакерских атак на американские компании в Нью-Йорке. Он должен был сообщать о якобы взломах учетных записей почтовых ящиков абонентам и запрашивать у них пароли, далее эти данные должен был передавать третьим лицам .

По информации американской полиции, Азари обвинялся в связях с компанией из Нью-Дели BellTroX InfoTech Services, которая стояла за хакерской схемой против американских компаний, адвокатов, чиновников и бизнесменов.

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